CERIANO LAGHETTO – Stenta nel campionato di Seconda categoria ma (solitamente) è brillante in Coppa Lombardia, il riferimento va al Dal Pozzo che oggi tenterà – proprio in Coppa – l’impresa di espugnare il campo della Marcallese pe superare anche il secondo turno. La gara è prevista a partore dalle 20.30 sul terreno del centro sportivo comunale di via Clerici a Marcallo con Casone nel Milanese. Impresa possibile per la formazione gialloverde che proprio in Coppa Lombardia ha, in questa stagione, fatto vedere le cose migliori. E Maggiore e compagni cercheranno dunque di proseguire la marcia anche in questa manifestazione, come sempre sostenuti dai propri tifosi, che anche in trasferta sono sempre molto numerosi.

07112023