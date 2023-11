SARONNO – E’ finito l’intervento di recupero alle trombe degli angeli della facciata del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Oggi sono in corso gli interventi per collocare nuovamente sulla facciata le trombe, la corona alla Vergine e il giglio all’altorilievo dello Sposalizio della Vergine sopra la porta laterale sinistra.

Il noto restauratore Franco Blumer, che in passato si è occupato anche della Madonnina del Duomo di Milano, in queste ultime settimane si è occupato proprio delle parti metalliche a partire dalle trombe degli angeli che sono stati oggetto di interventi significativi. Una delle trombe ad esempio era stata piegata dalle intemperie. Si è provveduto alla sistemazione e al rinforzo di tutte le altre, soprattutto a fronte delle grandi grandinate.

L’intervento messo in atto in queste ultime settimane ha visto i saronnesi assistere ai lavori portati avanti anche con l’uso di piattaforma aerea. Si è trattato di lavori per la pulizia e manutenzione della facciata. Parte dei lavori, per una somma pari a 109mila euro, saranno finanziati da Fondazione Cariplo, data la partecipazione al bando “Sos patrimonio 2021”. Tra gli obiettivi dell’intervento anche la pulizia dal guano dei piccioni e il posizionamento di dissuasori per evitare che i volatili si posino su statue e bassorilievi per ridurre i problemi e i danni alle patrimonio artistico del Santuario.

Prosegue anche la raccolta fondi per sostenere il costo degli interventi di restauro e manutenzione necessari per preservare la chiesa saronnese dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco proprio per il valore architettonico e per le molteplici opere d’arte che custodisce. Ad esempio, proprio la facciata, il cui completamento e abbellimento è stato voluto da San Carlo, fu progettata all’inizio del Seicento da Pellegrino Tibaldi e realizzata sotto la direzione di Lelio Buzzi, ingegnere del Duomo di Milano.

Per le foto si ringrazia Gianpaolo Terrone

