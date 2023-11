SARONNO – Niente da fare per lo stadio comunale “Colombo Gianetti’ di via Biffi: le verifiche delle ultime ore hanno dato esito negativo sulle condizioni del campo di gioco, che malgrado i recenti lavori di manutenzione risulta ancora inagibile. Per la gara di domenica, decima giornata di Eccellenza, la società saronnese ha chiesto ed ottenuto l’inversione di campo con il Verbano, si giocherà alle 14.30 allo stadio di Besozzo.

Questo il comunicato ufficiale del Saronno.

Un ultimo sacrificio per.poi tornare a casa.

Avremmo voluto tornare al Colombo-Gianetti questa domenica, ma dovremo fare ancora un ultimo sacrificio.

Nella giornata di oggi i nostri giardinieri hanno effettuato un sopralluogo sul terreno di gioco insieme ad alcuni esponenti della nostra società. Abbiamo apprezzato i lavori effettuati dal Comune in queste settimane, ma giocare già domenica allo stadio vorrebbe dire vanificare il lavoro fatto nell’ultimo periodo. Da parte nostra c’è la volontà di salvaguardarlo. Per questo motivo abbiamo chiesto l’inversione di campo e giocheremo a Besozzo la partita contro il Verbano. Con la speranza che questi ulteriori 15 giorni siano ulteriormente importanti per il manto erboso e tornare al Colombo-Gianetti domenica 25 novembre per l’importantissima sfida contro il Magenta. Confidando come sempre sul supporto di tutti i tifosi, forza Fbc Saronno.

Classifica

Calvairate 26 punti, Pavia 23, Oltrepò 21, Casteggio e Caronnese 20, Magenta 19, Solbiatese 18, Fbc Saronno 17, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 16, Castanese 14, Sestese e Verbano 12, Accademia pavese 11, Fc Milanese 10, Meda 8, Vergiatese 6, Accademia Vittuone 4.

(foto: il campo dello stadio di Saronno oggi)

08112023