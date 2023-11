SARONNO – “E’ stato un bel momento di condivisione. Una serata tra amici parlando dei tanti progetti ed iniziative realizzate negli anni dei viaggi e del lavoro fatto. Per me Vittorio Sgarbi è stato ed è un grande amico e sarò sempre al suo fianco anche in questo momento in cui lo stanno attaccando”.

Sono le parole di Paolo Bocedi, saronnese presidente dell’associazione Sos Italia Libera che ieri sera è stato protagonista di una cena con Vittorio Sgarbi proprio in città. Bocedi è stato assistente di Sgarbi all’inizio degli anni Duemila.

“Siamo legati da un’amicizia che dura da 25 anni – rimarca Bocedi – lui mi sostiene e mi ha sostenuto in tanti momenti difficili e io faccio lo stesso. Abbiamo parlato di tanti temi dalla lotta all’usura ai tanti progetti che l’associazione Sos Italia Libera anche con la collaborazione con la Regione Lombardia. Tantissimi anche i ricordi a partire da quelli per le nostre trasferte in Afghanistan, Yemen e Iraq”.

