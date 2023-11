CARONNO PERTUSELLA – Botte alla mamma e abusi sulla figlia di 12 anni: un ragazzo di 30 anni è stato ora condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione. Il processo si è svolto in questi giorni al tribunale di Busto Arsizio, in relazione ad una vicenda avvenuta a Caronno Pertusella. Vicenda proprio di questi giorni: giovedì scorso c’era stato l’arresto da parte dei carabinieri della Compagnia di Saronno che aveva no trovato il trentenne con venti grammi di cocaina ed 8 mila euro in contanti e ad inizio settimana è comparso davanti al giudice per le udienze preliminari, per il rito abbreviato. In primo grado è dunque gunta la condanna, in linea con quanto richiesto dalla pubblica accusa.

I fatti contestati

In realtà l’uomo, che era stato fermato nel suo paese di residenza – Caronno Pertusella – non è stato chiamato a rispondere dell vicenda della droga, ma per altre accuse ovvero violenza sessuale su minore e maltrattamenti. Fatti avvenuti tra gennaio e maggio 2018: secondo le accuse il trentenne, originario del Marocco, aveva malmenato la compagna, una quarantenne, e per almeno sei volte aveva molestato la figlia con palpeggiamenti nelle parti intime. La piccola ai tempi aveva solo 12 anni.

Pur negando gli abusi sessuali, l’imputato in aula ha ammesso le liti e di avere almeno due volte colpiti con sberle ed un calcio la ex compagna.

