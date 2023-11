SARONNO – Nel tarda pomeriggio di ieri intorno alle 18.45, gli agenti della polizia locale in servizio di presidio all’interno della Ztl nel centro storico, hanno individuato in piazza Libertà un ragazzo di vent’anni dell’età che vagava a piedi a dorso nudo, imprecando a voce alta e creando disagio ai passanti.

L’invio di un’ulteriore pattuglia in ausilio e l’opera di mediazione posta in essere dagli agenti intervenuti dissuadeva l’individuo dal compiere ulteriori gesti inconsulti e pertanto, dopo essere stato riportato alla calma e considerato che era sprovvisto di documenti, veniva trasferito presso il comando di piazza Repubblica per la procedura di identificazione. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un extracomunitario senza fissa dimora e permesso di soggiorno, e quindi è stato deferito all’autorità giudiziaria.

