CISLAGO – Pronta a partire a Cislago la campagna vaccinale gratuita antinfluenzale.

La vaccinazione, per prevenire i malanni incombenti che porta con sé la stagione autunnale e invernale, sarà prioritariamente destinata a tutti i pazienti superiori ai 60 anni di età, come rendono noto i medici di famiglia.

Si potrà ricevere il vaccino durante l’intera giornata dell’11 novembre, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, recandosi al centro anziani di via Magenta, 128. Per poter accedere alla vaccinazione è richiesta la prenotazione, che potrà essere effettuata o contattando la segreteria del centro medico oppure per via telematica, sull’app “Doctolib” (cercando nella sezione “appuntamenti”, sotto la voce “vaccinazione”).

In più verrà messo a disposizione un servizio a domicilio per tutti i soggetti fragili allettati, che saranno raggiunti nelle proprie abitazioni dagli stessi dottori, incaricati di contattare personalmente i propri pazienti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

09112023