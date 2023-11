SARONNO – È stato un grande successo per la casseoulata di Saronno Point Odv, che tra ieri e oggi ha servito il tipico piatto lombardo nella serata di venerdì 10 novembre per una serata in compagnia nell’oratorio Regina Pacis.

Non è mancato, naturalmente, lo scopo benefico: con il ricavato, la onlus saronnese sosterrà i costi per il servizio di trasporto gratuito dei malati oncologici che da anni garantisce.

“Un successo – scrive sui social Mario Busnelli, portavoce ufficiale dell’associazione – a conferma della nostra credibilità verso i pazienti oncologici ed il servizio di accompagnamento gratuito. È stata una serata di applausi e di vera amicizia verso Saronno Point Odv.”

“Tanti amici vicini all’associazione hanno riempito il salone delle feste Regina Pacis. Vorremmo ringraziare il prevosto, ma anche Banfi Claudio sempre in aiuto dell’associazione. Tutti i soci hanno dato il massimo per dare il meglio a tutti i commensali. “

“Una serata – conclude – in cui ha ancora vinto il bene che fa bene”.

