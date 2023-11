SOLARO – Il prossimo weekend, sabato 18 e domenica 19 novembre, Città di Solaro e Caritas organizzano la tradizionale “Cassoeula” di autofinanziamento. Sabato 18 novembre l’appuntamento è nell’oratorio san Luigi alle 20: il servizio al tavolo offre un gustoso menù, composto da piccolo antipasto di affettati, la “Cassoeula della Vittorina”, gorgonzola con polenta, mandarini e dolce, vino escluso al prezzo di 23 euro a persona, da versare all’iscrizione.

Menù uguale per domenica 19 novembre, quando sarà disponibile il solo servizio take away: dalle 10.30 alle 12 sul sagrato della chiesa verranno distribuite le vaschette da asporto, contenenti due porzioni, dal costo di 15 euro a vaschetta da versare al momento della prenotazione.

Per le prenotazioni è possibile recarsi, fino ad esaurimento posti, sabato 11 sul sagrato della chiesa dopo la messa delle 18, o domenica 12 sul sagrato della chiesa dopo le messe delle 9.30 e 11.

Il main sponsor dell’evento sono macelleria Marelli e pasticceria Caprice. Il ricavato sarà utilizzato nel fondo di solidarietà gestito da Acli e Caritas.

(foto archivio: cassoeulata)

