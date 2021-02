COGLIATE – “Quest’anno purtroppo non è stato possibile vedersi di persona. L’altro sera abbiamo sperato di creare il clima divertente che contraddistingue la cassoeulata… nelle vostre case! All’anno prossimo sperando sia in persona!” Così i volontari dell’associazione “Giovani Sandalmazi” che come sempre si sono occupati di tutti i dettagli di questa iniziativa, sempre molto apprezzata da parte dei concittadini.

Tantissime le porzioni che sono state preparate, e poi consegnati agli appassionati di buona cucina ed in particolare di questo tipico piatto della tradizione lombarda, che si erano prenotati.

(foto: le tantissime porzioni della cassoeulata pronte per la consegna)

