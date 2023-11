SARONNO – Liceo Legnani, freddo in classe per tubature rotte. Preparato un piano Dad (se il problema non si risolverà).

Vicenda davvero insolita quella che ha visto nelle scorse ore impegnati i carabinieri della stazione di Turate che in paese hanno preso in consegna una ragzzina di 15 anni e l’hanno trasferita in una comunità. Nei confronti della giovanissima, infatti, il tribunale dei minori ha emesso una misura cautelare del collocamento in comunità.

Alla fine di una bellissima ed emozionante sfida col la Junior Casale, la capolista Az Robur Saronno centra il successo, 95-89. Si è giocato al palasport del centro sportivo Ronchi di via Colombo.

