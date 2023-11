Città

SARONNO – Ieri pomeriggio lo sportivo saronnese Giuseppe Rosafio, primo premio alla Blind Baseball international cup, è stato protagonista di un momento d’approfondimento della trasmissione televisiva “La volta buona” condotto su Rai Uno da Caterina Balivo.

Dallo studio 3 del centro di produzione Tv Raffaella Carrà di Roma, il saronnese ha parlato della sua storia a 360 gradi: “Ne sono risultati vari servizi – commenta il campione saronnese – che parlano di sport per disabili, cani guida, la mia vita familiare con le mie piccoline Giorgia e Rebecca e appuntamenti ed eventi come le cene al buio che faccio a Saronno, piuttosto che i miei interventi nelle scuole per sensibilizzare verso la consapevolezza della disabilità visiva”.

Con lui presente in studio, anche la fedelissima Perla, che da anni lo accompagna ovunque.

Non è la prima comparsa in Tv che Rosafio e Perla condividono: lo scorso agosto sono stati ospiti di Rai2, mentre qualche anno fa sono stati oggetto di un servizio di Focus, dal titolo “Eroi a quattro zampe”, che ha avuto come protagonisti della prima parte del programma gli addestratori del centro addestramento cani per non vedenti Lions di Limbiate.