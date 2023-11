Città

SARONNO – Nella serata di ieri era già possibile vedere gli operai intenti a montare le tradizionali casette in legno in piazza Libertà, a ricreare una calorosa atmosfera.

I mercatini del Trentino hanno così fatto il loro ritorno nel centro di Saronno. Si tratta della ventitreesima edizione di “Trentino in piazza”, che animerà la città da oggi, venerdì 17 novembre, fino alla prossima domenica 19 novembre.

Nelle tipiche casette di legno che ricordano un piccolo villaggio alpino, gli operatori pongono articoli artigianali e prodotti enogastronomici della tradizione trentina: vini, grappe, salumi, conserve, formaggi, dolci, miele e tante altre specialità che, spesso, sono uniche proprio per la loro caratteristica produzione locale.

Una tradizione che si rinnova in città anche quest’anno, apprezzatissima non solo per le prelibatezze, ma anche per l’atmosfera che le note casette di legno ricreano in piazza, attribuendo un’aria festosa ai giorni di novembre.

(in foto: le casette dei mercatini di “Trentino in piazza”)