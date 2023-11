Città

SARONNO – “Lo skatepark di via Leonardo Da Vinci al Matteotti ha superato a pieni voti la visita ispettiva di Regione Lombardia prevista dal Bando “Sport outdoor 2021” che ha contribuito al finanziamento dell’opera”: ad annunciarlo è l’Amministrazione civica saronnese.

Ad un mese dalla sua inaugurazione, il nuovo impianto sportivo realizzato all’interno del parco di via Da Vinci è stato oggetto di un sopralluogo da parte di due funzionari della Regione. Gli ispettori che hanno redatto il verbale di controllo con esito positivo, senza rilevare alcuna irregolarità, e senza alcuna prescrizione, a latere si sono complimentati con l’Amministrazione comunale saronnese e la Direzione Lavori per il gran lavoro svolto, comprovato dall’ottima qualità dell’impianto. L’augurio dell’Amministrazione “è che questo nuovo impianto, che risulta essere tra le migliori strutture regionali dedicate alla pratica dello skate, possa richiamare tanti giovani appassionati di questo sport di Saronno, del saronnese e oltre questi confini, , così da far vivere appieno il parco Da Vinci ed il quartiere Matteotti, contribuendo sia allo sviluppo della pratica sportiva, che ad iniziative di tipo aggregativo e di socializzazione”.

(foto: lo skate park di via Da Vinci a Saronno)

