SARONNO – Si cerca il pirata della strada che lo scorso fine settimana ha tamponato un’automobile posteggiata in via Sampietro al quartiere Matteotti, in zona non distante dall’incrocio con via Parma, per poi allontanarsi senza lasciare nemmeno un biglietto con un numero di telefono, per la constatazione amichevole.

Il proprietario di una Fiat Bravo l’ha trovato danneggiata sulla fiancata, nella parte posteriore sinistra. Ed ha lanciato un appello anche sui social, alla ricerca di qualcuno che magari possa avere visto qualcosa, per risalire al veicolo che dopo avere causato il danno si è allontanato, facendo perdere le tracce.

(foto dalla pagina facebook sei di saronno se…)

(foto: il veicolo danneggiato dal pirata della strada)

