SARONNO – A Saronno è stato annunciato l’evento “Trentino in piazza” che si terrà a novembre. Ed è subito arrivata la presenza di posizione dell’associazione 100% animalisti: “E’ un evento dedicato alla regione dove orsi, lupi e altri animali liberi vengono perseguitati e uccisi. Mentre in tutta Italia crescono le proteste contro la politica delle giunte provinciali e regionali trentine, a Saronno si dedicano tre giorni alla pubblicità dei prodotti e delle vacanze in Trentino”

E proseguono: “In piazza sono state ricreate le tradizionali “casette” del Christkindmarkt, un’immagine pacifica e simpatica che è tutto l’opposto di quel che accade veramente in regione. Certo, il Trentino ha bisogno di propaganda positiva, visto il calo netto nelle vendite e nel turismo, dovuto al boicottaggio di tante persone. La Giunta Comunale di Saronno farebbe meglio a non farsi coinvolgere in simili operazioni”.

E non si escludono proteste e manifestazioni durante l’evento: “Probabilmente i militanti di 100%animalisti saranno presenti a Saronno in quelle date”.

(foto archivio)

