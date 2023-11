iltra2

CESATE – Undicesima giornata anche in Prima categoria. Nel girone N il pari esterno del Sc United, 1-1 sul campo del Real Vanzaghese Mantegazza, ai cesatesi non è bastata la rete di Cicola. In classifica Sc United terzo con 19 punti, guida la classifica la Turbighese con 25 punti, segue il Parabiago con 23.

Nel girone B sconfitta interna per il Rovellasca 1910, 2-1 contro il Db Cesano Maderno. Per i comaschi a segno Strametto, per i brianzoli hanno fatto gol Agostoni e Hoxha. In classifica guida l’Ardita con 23 punti, segue il Cantù San Paolo con 22. Rovellasca in zona medio bassa con 14 punti, appena due sopra la zona playout.

Nel girone A netta sconfitta casalinga del Lonate Ceppino, battuto 4-0 dalla Folgore Legnano; il derby fra Fc Tradate e Nuova Abbiate è finito 1-1: rete tradatese di Asero e gol abbiatese di Izzo. In classifica guida l’Olimpia con 30 punti, Morazzone secondo a 29. Nuova Abbiate e Fc Tradate a metà classifica, rispettivamente con 17 e 15 punti; Lonate Ceppino quart’ultimo con 8 punti.

19112023