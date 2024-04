Calcio

CESATE – Nell’ultima giornata di Prima categoria, Sc United corsara sul campo del Barbaiana: 2-3 con reti cesatesi di Marinaci, Farioli e Lopez. Vincendo 2-1 sulla pericolante Ossona, la Turbighese ha vinto il campionato e sale in Promozione; Cob 91 (seconda), Sc United (terza) disputano i playoff. Questa dunque la situazione nel girone N.

Nel girone B Montesolaro-Rovellasca 1910 2-1, agli ospiti non è bastata la rete di Airaghi. Rovellasca chiude la stagione a metà classifica.

Nel girone A vittoria casalinga del Fc Tradate, 2-0 sul Ceresium Bisustum, grazie alle reti di Guarino e Ba Elhadji. Pareggio casalingo 0-0 per il Lonate Ceppino che ha ospitato il Laveno Mombello mentre la Nuova Abbiate ha vinto 3-1 sul campo dell’Arsaghese, per gli abbiatesi hanno segnato Izzo, Vago e Pagani. In classifica ha già brindato alla vittoria del campionato ed al passaggio in Promozione il Morazzone. Nuova Abbiate quinta (ma per distacco non farà i playoff), Tradate a metà classifica e Lonate Ceppino terz’ultima.

(foto archivio: Sc United in azione di gioco in un precedente incontro di campionato)

