LOMAZZO- Nell’11’ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Esperia Lomazzo è occupato in una sfida molto complicata, sul proprio campo, contro il CAS Sacconago. La partita è molto combattuta, ma ad ottenere i desiderati 3 punti sono gli ospiti grazie alla vittoria per 0 a 1.

Il Lomazzo ha bisogno di punti per cercare di risalire dalla zona calda della classifica e soprattutto per interrompere il trend di 3 sconfitte consecutive, quindi entra in campo determinato per ottenere il massimo dal match, ma contro si trova il CAS Sacconago che ha bisogno di una vittoria per uscire dalla zona dei playout. A realizzare la rete decisiva per la vittoria degli ospiti è Abenezer Castiglioni che regala i 3 punti alla propria formazione.

Con questa vittoria il CAS Sacconago sale a 13 punti ed esce dalla zona playout, mentre l’Esperia Lomazzo rimane ancorato a 10 punti in terzultima posizione.

Esperia Lomazzo Calcio-CAS Sacconago 0-1

ESPERIA LOMAZZO CALCIO: Stillitano, Faraone, Martini, Riolo, Chiarello, Di Pietro, Bancora, Canavesi, Metti, Schiavano, Luca. A disp: Maldifassi, Leone, Nardi, Colombo, Sala, Bregnaj, Ronchetti, Frattini.

ALL: Albertoli

CAS SACCONAGO: M. Castiglioni, Compagnone, Salatino, Macchi, Zaroli, Laomedonte, Azimonti, Caldiroli, Ferrario, De Rosa, Bogni. A disp: Mrinaj, Bottan, Traina, Grassini, Pau, Diop, A. Castiglioni, Bulegato, Gomaa.

ALL: Compagnone.