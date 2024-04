Calcio

CESATE – Nella 27′ giornata di Prima categoria, nel girone N, vittoria esterna per 2-1 dell’Sc United contro la Robur di Legnano, grazie ad una doppietta di Confalonieri. In classifica United terzo con 53 punti ed in scia del Cob 91 che ne ha 55; pare fuori portata la Turbighese capolista con 60 punti.

Nel girone B da segnalare il pari interno del Rovellasca 1910, 1-1 contro la Pro Lissone: ai comaschi non è bastata la rete di Airaghi, In classifica, Rovellasca a metà.

Nel girone A pareggio casalingo del Fc Tradate, 2-2 contro il Laveno Mombello vittoria esterna della Nuova Abbiate, 2-0 (gol di Caon e De Roma) contro il Cantello e sconfitta interna del Lonate Ceppino, 0-2 contro l’Union Villa Cassano. In classifica guidano Morazzone e Olimpia appaiate a 63 punti, la Nuova Abbiate è sesta con 48 punti mentre il Tradate a metà classifica con 37 punti; in coda il Lonate Ceppino penultimo con 16 punti.

(foto archivio: Sc United in azione di gioco)

07042024