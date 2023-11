Sport

CARONNO- Nell’11’ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, si gioca l’attesissimo derby tra Caronnese e Fbc Saronno, due squadre molto in forma che vogliono vincere e convincere per continuare la scalata verso le prime posizioni della classifica. La partita è ricca di occasioni, ma a spuntarla è l’Fbc Saronno che vince per 0 a 1 e si aggiudica lo scontro diretto.

Nel primo tempo partono forte entrambe le squadre, con ritmi molto intensi e al 6′ si fa vedere in avanti la squadra di mister Tricarico con una bellissima azione che culmina con il cross di D’Onofrio perfetto a pescare la testa di Sardo, ma non riesce a centrare lo specchio di porta. Risponde subito la Caronnese al 7′ con il tiro di Zibert, ma è bravo Bertolotti a spedire in corner. Al 27′ doppia occasione per la squadra di casa con la triangolazione tra Kovalonoks e Corno che porta al tiro del numero 10, ma Bertolotti para e il pallone finisce nuovamente sui suoi piedi, ma non inquadra la porta. Al 34′ arriva l’occasione più nitida della prima frazione di gioco con Pontiggia che dalla sinistra crossa e trova Sassella che incorna, ma Quintiero compie un vero e proprio miracolo riuscendo addirittura a bloccare il pallone. Finisce, quindi, a reti bianche il primo tempo.

Al rientro dall’intervallo il Saronno parte benissimo, infatti, al 47′ Morlandi tocca di mano in area e sul dischetto si presenta Pontiggia che spiazza Quintiero e sblocca il derby. Al 59′ ci prova Morlandi da molto lontano e il pallone sibila il palo e si deposita sul fondo. Al 62′ Lofoco compie un erroraccio in uscita dalla difesa e ne approfitta il neoentrato Sanogo che non sfrutta e conclude a lato. Nel finale si accendono gli animi e il direttore di gara è costretto ad ammonire alcuni giocatori, ma la partita si conclude così e il Saronno si aggiudica il derby e 3 punti importantissimi.

Grazie a questa vittoria il Saronno sale a 23 punti agganciando proprio la Caronnese ad un solo punto dalla zona playoff.

Caronnese-Fbc Saronno 0-1

CARONNESE (4-3-3): Quintiero; Napoli, Puka, Galletti, Bossi (1’ st Ngounga); Morlandi (34’ st Diatta), Zibert, Mathieu; Lorusso (21’ st Zoppi), Corno, Kovalonoks (12’ st Sanogo). A disposizione De Bono, Russo, Sakho, Cerreto, Fabbrucci. All. Gatti.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Bertolotti; D’Onofrio (28’ st Rudi), Bello, Lofoco, Torriani (40’ st Martini); Baldan; Sala, Di Noto, Sassella; Pontiggia, Sardo (24’ st Proserpio). A disposizione Vinci, Lorusso, Bruzzone, Meroni, Hassan, Pozzi. All. Tricarico.

Arbitro: Raimondo di Taranto (Amatore di Bergamo e Stracquadaini di Seregno).

Marcatore: 2’ pt Pontiggia (S) (rig).

Note – Spettatori 550. Angoli 6-4 Fbc Saronno. Ammoniti Sassella, Quintiero, Sala, Proserpio, Mathieu. Recupero 1’-5’.

le interviste

qui la fotogallery