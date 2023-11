Calcio

CESANO MADERNO – Partita equilibrata l’undicesima stagionale del girone H di seconda categoria di Como disputata della Cogliatese, ospite questo pomeriggio del Molinello nel centro sportivo comunale di Cesano Maderno.

Il combattuto match finisce con il risultato di parità di 1-1 grazie alle reti di Kluadio Mali per il Molinello e Zampieri per gli ospiti. Con il pareggio odierno, la Cogliatese torna a casa con un solo punto a causa del quale viene sorpassato in classifica dalla Polisportiva Veranese, protagonista oggi di un’importante vittoria in trasferta per 1-2 con la Virtus Cermenate, scendendo all’undicesimo posto in classifica.

Risultato simile anche per i padroni di casa del Molinello che oggi collezionano il terzo pareggio stagionale e accorciano le distanze in classifica dal quarto posto presieduto attualmente dalla Stella Azzurra Arosio ferma a 25 punti, vista la sconfitta inaspettata di oggi con il Novedrate.