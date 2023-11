Calcio

ISPRA- Nell’11’ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Salus Turate Mozzate è coinvolta nella partita esterna dal coefficiente di difficoltà altissimo contro la capolista, l’Ispra Calcio. La partita è emozionante e ricca di goal e, al triplice fischio del direttore di gara, a spuntarla è proprio la squadra di casa che supera la Salus Turate per 4 a 3.

Nel primo tempo partono meglio gli ospiti che si portano avanti con la rete siglata da Callini, ma il vantaggio dura poco e, al 22′, Corti riporta in equilibrio il match portando il risultato sull’1 a 1. L’Ispra, dopo il pari, prende coraggio e si fionda in avanti per portarsi in vantaggio, che arriva al 33′ con il goal di Groppo. La Salus Turate Mozzate tenta di riagguantare la gara, ma il primo tempo si conclude sul risultato di 2 a 1 in favore dei padroni di casa.

Nella seconda frazione di gioco l’Ispra parte molto bene e riesce ad allungare le distanze al 57′ con Bortoli. Gli ospiti non demordono e, infatti, grazie anche ai cambi dell’allenatore Colino prima accorciano le distanze con Loche e, poi riescono a raggiungere l’Ispra con il goal del subentrato Mignosi. Infine, è Golisciano a regalare il nuovo e definitivo vantaggio dell’Ispra Calcio che porta non solo i 3 punti, ma anche la prima posizione in solitaria in classifica.

Grazie a questa vittoria, infatti, l’Ispra Calcio si porta a 23 punti e sfruttando le frenate delle dirette avversarie, rimane da sola in prima posizione, mentre la Salus Turate Mozzate, nonostante la buona prova, rimane ferma a 11 punti in piena zona playout.

Ispra Calcio-Salus Turate Mozzate 4-3

ISPRA CALCIO: Oniscodi, Dardha, Corti, Bortoli, Brovelli, Contini, Oldrini, Bellacci, Garcia, Broggi, Groppo. A disp: Ferrario, Piras, Magistri, Golisciano, Tatti, Furiga, Gueye, Lauria, Sciavoni.

ALL: Razza.

SALUS TURATE MOZZATE: Ferè, Casartelli, Collà, Canestrini, S. Chiarioni, Arnaboldi, Bredice, Mireku, Loche, Dell’Occa, Callini. A disp: Trombetta, G. Canestrini, Franzoni, Ranzetti, Cantaluppi, Fall, Mignosi, Ambari, Marchiella.

ALL: Colino.