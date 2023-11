Calcio

GAVIRATE- Nell’11’ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, il Ceriano Laghetto è ospite sul campo del Gavirate, in un match fondamentale per lo scontro salvezza. Al triplice fischio finale del direttore di gara, vige l’equilibrio e il match termina sul risultato di 2 a 2.

Nel primo tempo parte molto bene il Ceriano Laghetto che spinge fin da subito per cercare la rete del vantaggio. Quest’ultimo si concretizza, quando da calcio d’angolo viene messo un pallone perfetto per la testa di De Boni che incorna e la mette dove Barlocco non può arrivare, portando avanti il Ceriano. In seguito, arriva anche il raddoppio per gli ospiti con la palla dentro di Degiorgi, sulla quale stacca Marone e serve Rainone che non può sbagliare e, infatti, realizza il momentaneo goal dello 0-2. Verso la fine dei primi 45′, accorcia le distanze il Gavirate con Sinicco che trova in mezzo all’area Bianchi che calcia e batte Arrivabeni. Primo tempo che culmina, quindi, sul risultato di 1-2 in favore degli ospiti.

Nella seconda frazione di gioco è il Gavirate a fare la partita, partono benissimo, anche complice il calo d’intensità del Ceriano, ma non riescono inizialmente a portarsi nuovamente in equilibrio. Grandi occasioni anche per il Ceriano con la galoppata di Troiana di 30 metri, ma non riesce a chiudere il match. All’83’ Salomoni stende in area Bianchi e da calcio di rigore il Gavirate pareggia i conti.

Con questo risultato il Ceriano sale a 9 punti in classifica, mentre il Gavirate sale a 12, ma entrambe le squadre rimangono in piena zona playout.

Gavirate-Ceriano Laghetto 2-2

GAVIRATE: Barlocco, Sinicco, Gardoni, Coltro, Pace, Candeliere, Leonardi, Martinoia, Bianchi, Leontini, Incarbone. A disp: Milani, Gasperini, Maccari, Martinoia, Occhiuzzi, Gardoni, Cigolini, Pliscovaz, Occhiuzzi.

ALL: Dossena

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Salomoni, De Giorgi, Meroni, De Boni, Menegon, Rainone, Maringoni, Marone, Cossa, Corti. A disp: Dario, Biscardi, Dambra, De Vecchi, Ippolito, Ruffini, Troiano.

ALL: Pepe.