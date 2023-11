Calcio

BULGAROGRASSO – Partita bella e ricca di goal quella disputata alle 14.30 di oggi a Bulgarograsso dove, in occasione dell’undicesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como, l’Amor Sportiva.

I padroni di casa partono subito forte cercando sin dai primi minuti il vantaggio che, dopo diverse azioni pericolose, arriva al 21′ con la realizzazione di Serra di un calcio di rigore concesso dal direttore di gara. Dopo la rete dell’1-0, l’Amor reagisce bene creando numerose azioni da goal che porteranno poco prima della fine del primo tempo al pareggio arrivato con la rete di Pilato che di testa ribadisce in porta su ribattuta il pallone non trattenuto dal portiere avversario protagonista di una bella parata sulla conclusione di Gariboldi da punizione.

Nel secondo tempo, dopo più di 30 minuti di totale equilibrio tra le due squadre, il Bulgaro riesce ad avere la meglio negli ultimi 10 minuti di gioco, minuti nei quali gli ospiti riescono a firmare tre pesantissimi goal in pochissimo tempo con Gatti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Asprella su una perfetta ripartenza ed infine con Serra con una conclusione spettacolare da punizione che fa concludere il match con il risultato di 4-1.

L’Amor Sportiva perde, dunque, per 4-1 una partita nella quale, dopo 80 minuti di equilibrio, ha subito tre pesantissimi goal in pochissimi minuti. A causa della sconfitta odierna l’Amor viene sorpassata dal Dal Pozzo, protagonista oggi di una vittoria netta contro la Casnatese, e scende al dodicesimo posto della classifica con 8 punti a parimerito con il Giussano Calcio. Altro risultato positivo, invece, per il Bulgaro che trova la nona vittoria stagionale e vola al secondo posto del girone sorpassando la Stella Azzurra Arosio.

FCD BULGARO – ASD AMOR SPORTIVA 4-1

Fcd BULGARO: Girola, Marinoni, Gatti, Rullo, Manzo, Ferrario, Melesi, Oddo, Serra, Lauria. A disposizione: Caironi, Berlusconi, Ferrario G, Perrotta, Asprella, Pitzalis, Pirisi, Paparatti, Akuetteh. All: La Rocca.

Asd AMOR SPORTIVA: Chiti, Pustorino, Codari, Pilato, Caldera, Gariboldi, Spaudo, Busnelli, Rubino, Boschetto, Nigro. A disposizione: Lovera, Uboldi, Caso, Wagner, Aloardi, Banfi, Caimi. All: Boldorini.