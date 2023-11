Città

SOLARO- Nell’11’ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Universal Solaro ospita sul proprio campo l’Accademia BMV, in un match equilibrato che alla fine dei 90′ di gioco, termina sul risultato di 1 a 1.

Il Solaro si presenta alla partita con la voglia di riscattare la sconfitta della scorsa giornata contro l’Uboldese nello scontro diretto per il primo posto, ma di fronte si trova l’Accademia BMV che vuole fare punti per rincorrere le squadre nella zona playoff. Il match è equilibrato e, infatti, termina in pareggio: al goal di Borsani risponde la rete di Cavalcante.

Con questo pareggio, l’Universal Solaro frena ancora e perde la prima posizione in classifica e, inoltre, viene raggiunto al secondo posto dalla Lentatese. L’Accademia BMV, invece, sale a 17 punti, rimanendo a sole due lunghezze dai playoff.

Universal Solaro-Accademia BMV 1-1

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Borsani, Orlando, Greco, Trionfo, Romano, Cavalcante, Bajoni, Mantellini, Milazzo, Bonasso. A disp: Cuzzolin, Giordano, Panariello, Delia, Marquez, Viscusi, Magro, Musazzi, Di Patria.

ALL: Broccanello.

ACCADEMIA BMV: Rallo, Ferrenti, Noci, Cesaro, Galluzzo, Grassi, Cesaro, Gueye, Passafiume, Borsani, Di Benedetto. A disp: Monaco, Vavala, De Tomasi, Amato, Folla, Diao, Marzola, De Luca, Baglio.

ALL: Minniti.