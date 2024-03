Calcio

LENTATE- A causa del maltempo molte gare sono state rinviate, ma a Lentate si gioca e la squadra di mister Valente ospita l’Accademia BMV. Il match è rocambolesco e ricco di goal, ma a vincere lo scontro diretto sono proprio gli ospiti che la spuntano per 2 a 3.

L’Accademia BMV parte con il piede sull’acceleratore e al 7′ si porta in vantaggio con il goal siglato da Malick. Subisce psicologicamente la Lentatese che al 32′ subisce la rete del raddoppio con l’autorete sfortunata di Amari. Dopo 5′ i padroni di casa si rimettono in carreggiata e accorciano le distanze grazie a Malacarne.

Al rientro dagli spogliatoi la Lentatese entra in campo con un piglio differente e al 60′ William Meroni realizza la rete del pareggio. La beffa per i padroni di casa arriva nel finale con il goal di Ferrenti che permette un importante sprint in classifica all’Accademia BMV.

Con questa sconfitta la Lentatese rimane ferma a 41 punti, mentre l’Accademia salta al primo posto in solitaria, in attesa del recupero della gara dell’Ispra.

Lentatese-Accademia BMV 2-3

LENTATESE: Amari, Malacarne, Pignatiello, W. Meroni, Fontana, T. Meroni, Ballabio, Romano, Galbiati, Schiavo, Talpo. A disp: Griggio, Cogotzi, Rivaletto, Saccullo, Parravicini, Leone, Tomasini, Giglio, Tallarita.

ALL: Valente.

ACCADEMIA BMV: Cavaliere, Ferrenti, A. Passafiume, M. Cesaro, Galluzzo, Grassi, A. Cesaro, Malick, Gazzardi, Borsani, Folla. A disp: Ferragina, Baldazzi, Diao, Galbiati, Hassan, Caccia, F. Passafiume, Zecchin, Baglio.