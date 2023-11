Città

RESCALDINA – Dopo tre anni di inattività riapre per la prima volta il primo piano del Centro Commerciale Rescaldina gestito da Nhood, società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, per ospitare una nuova fase di “Rescaldina Spazio Aperto”: un’iniziativa speciale aperta a tutti, volta a ridare nuova linfa agli 11.000 metri quadrati della struttura rimasti liberi nel 2019, in seguito all’uscita di Auchan dal mercato italiano. L’appuntamento è martedì 21 novembre alle 18:30 in piazza Dell’acqua, al piano terra del Centro Commerciale: un’occasione unica per vivere il racconto fatto in questi mesi, condividere spunti e incontrare da vicino la gestione Nhood.

Il progetto Spazio Aperto, lanciato a giugno 2023 per unire idee, persone e progetti e immaginare insieme nuove attività e funzioni per gli spazi inattivi del Centro, ha visto il coinvolgimento degli utenti che frequentano abitualmente il Centro e di coloro che vivono nei dintorni in una prima fase, durante la quale Nhood ha raccolto, con l’aiuto di FROM, le idee e i rispettivi desiderata. L’iniziativa entra ora nella sua seconda fase con una nuova raccolta di idee, rivolta in questo caso a imprese, iniziative locali, associazioni e gruppi informali, che potranno presentare la propria proposta su come occupare o gestire parte o tutti i locali al primo piano del Centro. Queste realtà potranno candidare il proprio progetto fino al 9 gennaio attraverso il form dedicato: le proposte più interessanti saranno poi valutate da Nhood in base alla rilevanza per il territorio e la relativa fattibilità e, in un secondo momento, annunciate alla comunità con un incontro pubblico.

All’evento interverranno: Gilles Andrè Ielo, sindaco di Rescaldina; Claudio Caldiroli, assessore al commercio e ai servizi ambientali del comune di Castellanza; Simone Rao, direttore del Centro Commerciale Rescaldina; e Serena Vatalaro, asset manager di Nhood.

Per registrarsi all’evento visitare il link: tinyurl.com/44vmmfj4.

Per proporre invece un progetto o un’idea compilare il form al link: tinyurl.com/4pd6f7cx.

Per maggiori informazioni sul progetto Spazio Aperto è possibile visitare il sito: www.centrorescaldina.it/spazio-aperto.

