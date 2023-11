meteo

SARONNO – Il cielo azzurro lascerà il posto alle nuvole. Secondo le attente previsioni di 3B Meteo. La giornata vedrà nubi sparse alternate a schiarite, ma con una tendenza dalla sera ad un progressivo ispessimento della copertura, trasformando i cieli da nuvolosi a molto nuvolosi o coperti. Nonostante ciò, non sono previste precipitazioni nelle prossime ore, permettendo ai residenti di godere di una giornata senza pioggia.

Le temperature massime toccheranno i 12°C, mentre la minima si attesterà a 3°C, e lo zero termico sarà posizionato a 2970 metri. Al mattino e nel pomeriggio, i venti saranno assenti, garantendo una giornata priva di particolari allerte meteo.

In Lombardia la situazione meteorologica è influenzata dalla parziale indebolimento dell’alta pressione, consentendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un repentino aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Nel dettaglio, sulle basse pianure occidentali e le pedemontane-alte pianure, ci attendiamo una giornata grigia con cieli prevalentemente molto nuvolosi o coperti, ma senza fenomeni significativi. Sulle basse pianure orientali e le Prealpi orientali, si prevedono nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento parziale durante il giorno, con un aumento marcato della nuvolosità serale. Sulle Prealpi occidentali, il cielo sarà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio fino a diventare molto nuvoloso o coperto la sera. Infine, su Orobie e Alpi Retiche, cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi vedranno un aumento della nuvolosità dal pomeriggio. I venti saranno molto deboli dai quadranti sud-orientali, mentre lo zero termico si manterrà nell’intorno di 2700 metri.

(foto della nostra lettrice Marisa)

