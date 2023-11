Che tempo fa

SARONNO – Giornata soleggiata con qualche nuvola oggi a Saronno secondo le dettagliate previsioni di 3B Meteo. Mentre il mattino potrebbe regalare la vista di qualche nube sparsa, non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura oscillerà tra una massima di 12°C e una minima di 8°C, con lo zero termico posizionato a 2107 metri. I venti, deboli al mattino provenienti da Nord-Nordovest, saranno assenti nel pomeriggio, garantendo una giornata priva di particolari allerte meteo.

Il commento del previsore Lombardia ci proietta verso martedì, con la pressione atmosferica in aumento. Questo favorirà un rapido dissolvimento delle nuvole, regalando cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Sul territorio saronnese, la situazione si sviluppa in modo differente a seconda delle zone: sulle basse pianure occidentali, cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti daranno spazio ad ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Nelle basse pianure orientali, cieli molto nuvolosi o coperti caratterizzeranno la prima parte della giornata, con parziali aperture nel corso della seconda metà. Per le pedemontane-alte pianure e le Prealpi occidentali, la giornata si prospetta prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa al mattino. Sul versante delle Orobie e delle Prealpi orientali, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi accompagneranno l’intera giornata. Mentre sulle Alpi Retiche, ci aspettiamo un tempo variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali, e lo zero termico si manterrà nell’intorno di 1900 metri, delineando una giornata caratterizzata da varietà atmosferica e temperature gradevoli.