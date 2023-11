Città

SARONNO – Tra i 16 benemeriti della Repubblica insigniti nei giorni scorsi nelle sale di Villa Recalcati a Varese, anche il maggiore Pietro Laghezza, attuale comandante della Compagnia carabinieri di Legnano. In passato, il maggiore Laghezza ha guidato la Compagnia di Saronno, alla quale dipende anche la tenenza di Tradate.

Nato a Mesagne (Brindisi), il comandante è laureato in Giurisprudenza. Nel 2003, ha frequentato il corso ufficiali alla Scuola ufficiali carabinieri a Roma, e nel 2009, sempre nello stesso istituto, ha frequentato il corso per ufficiali in servizio permanente. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi in diverse sedi di servizio in varie regioni d’Italia, raggiungendo sempre risultati di grande rilievo e ottenendo numerosi encomi, elogi e benemerenze. Comandante della Compagnia dei carabinieri di Saronno fino al 25 settembre 2021, il maggiore Laghezza, durante la fase del lockdown per il coronavirus ha coordinato i militari dipendenti operando senza limiti di orario, assistendo assiduamente la cittadinanza di quel territorio, tra i più colpiti della provincia, e individuando i nuclei familiari più bisognosi tra quelli interessati dalla pandemia. Grazie ai propri contatti con la rete dei donatori, Laghezza è riuscito ad assicurare generi di prima necessità ai bisognosi.

21112023