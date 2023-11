Groane

SOLARO – In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il 21 novembre il Nucleo Carabinieri forestali di Garbagnate Milanese ha donato una farnia alla scuola dell’infanzia don Milani per creare un grande bosco diffuso della legalità. La pianta è stata messa a dimora nel parco del Grande Tiglio al Villaggio Brollo, alla presenza dei bambini.

È un gesto concreto per contrastare i cambiamenti climatici ma anche un presidio di legalità. Sul sito dedicato è possibile trovare tutte le spiegazioni del progetto: https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/statistiche/

Nella stessa mattinata, al Parco Vita sono state piantumate due farnie donato al Comune di Solaro da parte del Parco delle Groane.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Quest’anno, per l’occasione, abbiamo avuto due eventi distinti tra loro ma dal medesimo significato. L’impegno concreto per l’ambiente e l’ecologia passa anche da questo, dalla sensibilizzazione e dall’educazione che possiamo dare ai nostri figli ed ai nostri concittadini più giovani. Siamo felici di esserci trovati questa mattina tutti insieme per la piantumazione di nuovi, un’attività che io vedo sempre come una festa».

Monica Beretta, assessore a Cultura ed Educazione: «Siamo molto felici per questa rinnovata collaborazione con il Nucleo Carabinieri Forestali di Garbagnate Milanese. Li ringrazio per la presenza e la professionalità. A Solaro dopo gli alberi messi a dimora nelle scuole primarie Mascherpa, Regina Elena, Don Milani e secondaria di primo grado Pirandello, il 13 settembre 2022, il nucleo ritorna coinvolgendo questa volta le generazioni più giovani, i bambini dell’infanzia, nella costruzione di un grande bosco diffuso della legalità. Un gesto importante a tutela e conservazione del patrimonio arboreo, ma anche presidio di legalità e strumento di trasmissione di memoria e impulso per la creazione di una società più giusta. Perché ogni albero donato rappresenta una gemma di legalità che cresce ogni giorno insieme ai nostri ragazzi portano avanti un importante messaggio che è quello della cultura della legalità partendo dal rispetto della nostra madre terra».