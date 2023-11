Cronaca

SARONNO – E’ un neopatentato di 19 anni il conducente che è stato denunciato per omissione di soccorso oggi, martedì 21 novembre a Saronno. Il ragazzo ha infatti investito una 50enne in corso Italia e non si è fermato per accertarsi delle sue condizioni. Ma facciamo un passo indietro. E’ successo intorno alle 13,20 quando un’Opel Agila ha colpito una 50enne in corso Italia.

La vettura si è allontanata ma alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi alla donna rimasta a terra. E’ arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno inviata sul posto dalla centrale operativa di Areu. Il personale ha prestato le prime cure sul posto alla 50enne che quindi poco dopo le 14 è stata trasferita all’ospedale di Garbagnate Milanese. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Saronno che si è occupata di rintracciare la vettura. Gli agenti sono presto risaliti all’Opel Agila e al conducente un 19enne neo patentato. Per lui è scattata l’accusa di omissione di soccorso, viste le ferite e lesioni riportate dalla donna, e anche il ritiro della patente.



