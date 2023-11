news

ORIGGIO – A qualche mese dal ritrovamento di un esemplare di lupo morto lungo la ferrovia Saronno-Malpensa nel territorio di Rescaldina il Parco dei Mughetti propone, con il supporto di Regione Lombardia, un incontro pubblico informativo sul lupo, per un approccio costruttivo alla convivenza con questo animale che sta facendo ritorno in tutto il territorio regionale.

L’incontro si svolgerà giovedì 30 novembre alle 21 in Sala Consiliare del Municipio di Origgio, in via Dante 15.

Relatore sarà Francesco Bisi, esperto di grandi carnivori per Regione Lombardia. L’evento si inserisce nel contesto del progetto Life Gestire 2020 di Regione Lombardia.

