Cronaca

CERRO MAGGIORE – RESCALDINA Sono entrati in azione nelle notte tra domenica e lunedì i ladri che puntavano alla cassa e ad altri oggetti di valore all’interno di una delle attività commerciali al confine tra Rescaldina e Cerro Maggiore.

Secondo quanto registrato dall’allarme del plesso aziendale i ladri, ad agire sono state due persone, sono entrati in azione poco prima di mezzanotte. Attenti a non essere visti da automobilisti di passaggio i malviventi hanno tagliato un lucchetto e poi anche un pezzo di recinzione. Sono entrati nell’attività commerciale ma non hanno avuto nemmeno il tempo di cercare la cassa.

Sul posto in pochi minuti sono arrivate le pattuglie della Vedetta Lombarda. Avvisati da un palo i ladri si sono immediatamente dati alla fuga a mani vuote tanto che i vigilantes li hanno visti allontanarsi.

Sono stati allertati i responsabili aziendali ma un rapido sopralluogo ha presto confermato che nulla risultava mancare dagli spazi aziendali. Restano i danni provocati dall’effrazione.

