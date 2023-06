x x

GERENZANO – RESCALDINA – Il Parco dei Mughetti, congiuntamente al Comune di Gerenzano e al Comune di Rescaldina hanno fornito una serie di chiarimenti, grazie al confronto e al supporto di Regione Lombardia e del team del progetto LIFE WolfAlps EU, sulla presenza di lupi nel Saronnese.

Con riferimento ai fatti accaduti, si conferma che a inizio maggio è stato rinvenuto un esemplare di lupo morto lungo la ferrovia Saronno-Malpensa nel territorio di Rescaldina. Trattasi molto probabilmente di un individuo in dispersione. Non si hanno invece testimonianze attendibili sull’avvistamento dei sei lupi di cui si parla nelle ultime ore.

I monitoraggi in corso danno, per il territorio limitrofo, una probabile coppia presente nell’area del Parco del Ticino e un avvistamento, nel corso del 2022, di un esemplare nel Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Pertanto, si esclude la presenza di un branco nel territorio e la presenza di lupi nell’area del Fontanile di San Giacomo a Gerenzano.

C’E’ UN RISCHIO?

Il lupo è un predatore opportunista e intelligente, che non riconosce l’uomo come possibile preda, ma lo identifica come una minaccia da cui allontanarsi il più rapidamente possibile. Nel contesto ecologico e sociale odierno, non rientra nella sua strategia attaccare obiettivi difficili e pericolosi come gli esseri umani: a conferma di ciò, in Italia non si registrano attacchi all’uomo da almeno 80 anni. Il lupo è un animale elusivo, che spesso si muove in branco e dunque percepisce facilmente la nostra presenza: per rendere ancora più difficile l’incontro è sufficiente camminare “rumorosamente” ed evitare di seguirne le tracce. Il lupo raramente si lascia avvicinare: se ci si imbatte in un lupo non è necessario quindi fare alcunché, evitando ovviamente di seguirlo una volta che si è allontanato. Se non avesse notato subito la nostra presenza, sarà sufficiente parlare a voce alta o comunque fare rumore.

Per il futuro, il Parco dei Mughetti, come pure Regione Lombardia e il team del progetto LIFE WolfAlps EU, rimane a disposizione dei cittadini per fornire chiarimenti su eventuali nuovi accadimenti o segnalazioni, al fine di evitare inutili allarmismi che non facilitano un approccio costruttivo alla convivenza con la specie. Per approfondire il tema si consiglia la lettura delle seguenti pagine web: https://naturachevale.it/news/come-comportarci-se-incontriamo-un-orso-o-un-lupo/

https://www.lifewolfalps.eu/faq/

