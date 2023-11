news

SARONNO – Un mercoledì all’insegna del bel tempo attende Saronno, con il sole a farla da padrone e temperature gradevoli. Sono queste le previsioni per oggi mercoledì 22 novembre di 3B Meteo che prevede una bella giornata senza pioggia.

Le temperature massime raggiungeranno i 15°C, mentre la minima si attesterà a 4°C, regalando un clima confortevole e piacevole. Lo zero termico, indicatore chiave delle condizioni atmosferiche, sarà posizionato a 1930 metri, contribuendo a definire una giornata dal profilo termico equilibrato. Il mattino inizierà con una calma piatta, senza la presenza di venti. Nel pomeriggio arriverà una leggera brezza che si armonizzerà con il calore del sole.

Analizzando le previsioni del previsore Lombardia per mercoledì, la regione si troverà avvolta da un abbraccio di alte pressioni, garantendo stabilità atmosferica ed un’abbondanza di luce solare. In dettaglio, su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi caratterizzeranno l’intera giornata. I venti, deboli e provenienti dai quadranti nord-orientali, si moduleranno in direzione sud-orientale nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà nell’intorno di 1650 metri, sottolineando la stabilità delle condizioni termiche.