Eventi

SOLARO – BROLLO – Passaggio di testimone nella comunità pastorale “Discepoli di Emmaus” di Solaro e Brollo, che accoglie il nuovo nuovo parroco don Sergio Tomasello.

Dal primo settembre, infatti, don Giorgio Guidi (l’ultimo parrocco) è stato infatti chiamato a lasciare la comunità pastorale per la nuova nomina di vicario parrocchiale della comunità di S. Ambrogio a Parabiago.

“Ringrazio don Giorgio per i numerosi anni trascorsi in mezzo a voi dando vita alla comunità pastorale. – queste le parole del vicario Luca Raimondi, che si è occupato di informare la comunità della nuova nomina – Lo ringrazio altresì in qualità di membro del consiglio presbiterale diocesano e per aver risposto con pronta disponibilità a questa nuova chiamata del vescovo. Saprete come salutarlo e ringraziarlo per il bene svolto in mezzo a voi”.

Don Sergio Tomasello, nato a Milano nel 1968, è stato ordinato prete dal cardinale Carlo Maria Martini nel duomo di Milano il 12 giugno 1993. Durante la sua carriera ecclesiastica ha ricoperto diversi ruoli: è stato vicario parrocchiale a Cinisello Balsamo, nella parrocchia S. Ambrogio ad Nemus (Oratorio S. Luigi), dal 1993 al 1999, e a Milano, nella parrocchia S. Lucia a Quarto Oggiaro, dal 1999 al 2009.

Nello stesso periodo è stato responsabile della Pg del decanato di Milano (dal 2002 al 2009), vicario parrocchiale della Cp di Milano (parrocchia “Ss Redentore” e “San Gregorio Magno”), dal 2009 al 2013, e infine parroco della parrocchia di San Gregorio Magno, dal 2013 al 2023, in zona Porta Venezia.

Don Sergio ora ricopre il ruolo di parroco e responsabile della comunità pastorale “Discepoli di Emmaus”, comprendente le parrocchie dei Santi Quirico e Giulitta (a Solaro) e della Madonna del Carmine (a Brollo). Attualmente vive nella chiesa di Solaro, in via A. Pellizzoni, 20.

“Cari fedeli accogliamo questa notizia in spirito di fede e di preghiera per chi parte e chi arriva; sapendo che i preti si avvicendano, poiché sono a disposizione dell’intera chiesa ambrosiana, rinnoviamo la nostra partecipazione alla nostra comunità pastorale con responsabilità e dedizione” questo l’augurio del vicario Raimondi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn