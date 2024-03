Eventi

SOLARO – La comunità pastorale Discepoli di Emmaus di Solaro e del Villaggio Brollo invita l’intera comunità a partecipare al pranzo comunitario, organizzato in occasione della Giornata internazionale della donna.

Il pranzo, in programma per domenica 10 marzo, sarà ospitato nella sala polifunzionale S.Domenico Savio di Brollo e avrà inizio alle 12.30. Per partecipare è necessaria l’iscrizione, da effettuarsi entro mercoledì 6 marzo, e un contributo di 20 euro per gli adulti, mentre di 12 euro per i bambini/ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Per i più piccoli, dagli 0 ai 7 anni, la partecipazione è totalmente gratuita.

Per effettuare la prenotazione si potrà telefonare, oppure inviare un WhatsApp o un Sms, al numero 3383963026, indicando cognome, nome e numero di persone partecipanti (precisando quanti “adulti“, quanti “bambini” e quanti “piccoli“). Sarà possibile iscriversi anche consegnando l’apposito tagliandino nelle segreterie delle parrocchie, secondo gli orari di apertura (oppure a Brollo al termine delle sante messe).

(foto d'archivio)

