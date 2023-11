Città

SARONNO – Il museo della ceramica “G. Gianetti” si prepara ad inaugurare, per la prima volta in Lombardia, la mostra “La leggenda di Ciucci e Pesci“, ispirata alla leggenda amalfitana scritta da Lucia Cuozzo.

L’esposizione aprirà al pubblico sabato 25 novembre, alle 18, nella quale occasione verrà letto il testo leggendario, tradotto però in dialetto varesino da Angelo Zilio. Il suddetto testo sarà poi illustrato da 4 artisti del territorio.

Sulla scia di questa narrazione, 18 artisti hanno realizzato 18 tavole illustrate, utilizzando tecniche diverse. Faranno parte della mostra anche le ceramiche decorate in bruno di Gianluca Tesauro, ceramista e visual designer salernitano. Peculiarità di alcune di queste ceramiche è che, abbinandole, danno vita ad una serie di animali fantastici composti da asini e pesci.

L’intero progetto artistico comprende inoltre un libro, in tiratura limitata, cucito a mano e contenente le opere grafiche degli artisti. Lo scopo che si prefissa questa mostra è che la leggenda giri per l’Italia, interpretata di volta in volta nel dialetto del luogo ospitante. La mostra, infatti, partita da Vietri sul Mare, è stata a Savona in occasione del Festival della Maiolica e sarà ospite il prossimo anno in Veneto.

L’esposizione rimarrà al museo Gianetti fino al 21 dicembre e si potrà accedervi secondo i seguenti orari: il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 18, e il sabato dalle 15 alle 19. Programmata anche un’apertura straordinaria per domenica 26 novembre, dalle 15 alle 18. L’ultimo ingresso si effettua 30 minuti prima della chiusura.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione