SARONNO – Si rafforza il Fbc Saronno (Eccellenza) che in queste ore ha definito l’acquisizione di un nuovo giocatore, che in passato aveva anche vestito la maglia azzurra. Va a completare il reparto portieri, Classe 2004 Davide Tucci arriva dal Canosa di Puglia, sempre in Eccellenza, dove aveva iniziato questa stagione.

L’esperienza con l’Italia U17

E’ un elemento sì giovane ma con già una buona esperienza alle spalle: dalle giovanili del Crotone nel 2021 era passato alla Reggiana under 17. Nella stagione 2020-2021 è stato anche ripetutamente chiamato a vestire la casacca della Nazionale italian U17, disputando tre partite per complessivi 270 minuti giocati.

A seguire l’esperienza nella Lucchese under 19, nell’Asd Campagnola e quindi al Canosa.

Il Saronno viene dalla vittoria di domenica scorsa nel derby contro la Caronnese e domenica prossima è previsto l’impegno casalingo contro il Magenta, altra sfida per restare in zona playoff.

(foto Canosa calcio: Davide Tucci con la maglia del Canosa, che ha vestito in questo inizio stagione)

24112023