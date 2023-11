Primo piano

SARONNO – Partita ricca di goal quella disputata nel primo pomeriggio di oggi a Saronno tra i padroni di casa dell’Amor Sportiva e il Cascina Mamete in occasione della dodicesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

Gli ospiti partono subito forte creando nei primi 10 minuti di gioco diverse occasioni pericolose ma l’Amor non si intimidisce e al 24′ riesce a trovare il goal che sblocca il match grazie ad un’azione spettacolare di Rubino che salta tre uomini in area di rigore avversaria e con il suo destro insacca il pallone in porta. Dopo nemmeno due giri di orologio dal goal dell’1-0, i padroni di casa raddoppiano subito il risultato grazie alla rete di Banfi dopo una bell’azione veloce di Caso. Quando il primo tempo sembra essere ormai chiuso, il Cascina Mamete rientra in partita accorciando il risultato grazie al goal di Visioli che di testa anticipa l’uscita di Chiti.

Nella seconda metà di gara, dopo alcune azioni pericolose create dai padroni di casa, il risultato si allunga nuovamente grazie ad un magnifico goal di Rubino che, dopo aver ricevuto palla con un lancio lungo, salta il difensore avversario, entra in area di rigore e batte l’estremo difensore avversario con un tocco vellutato facendo concludere con il risultato di 3-1.

L’Amor Sportiva, dunque, torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive facendolo in un’importante partita contro degli avversari non semplici. Grazie a questa vittoria i saronnesi si allontanano dalla zona a rischio retrocessione portandosi a 11 punti. Risultato, invece, negativo per il Cascina Mamete che, dopo l’incredibile pareggio per 4-4 della scorsa settimana contro la capolista Gerenzanese, cade a Saronno e scende all’ottavo posto del girone con 14 punti.

ASD AMOR SPORTIVA – ASD CASCINA MAMETE 3-1

Asd AMOR SPORTIVA: Chiti, Codari, Caimi, Pilato, Uboldi, Gariboldi, Spaudo, Caldera, Rubino, Banfi, Caso. A disposizione: Lovera, Pustorino, Nigro, Wagner, Boschetto, Aloardi. All: Boldorini.

Asd CASCINA MAMETE: Salatenna, Seiti, Terraneo, Moscatelli, Terraneo A, Borroni, Visioli, Sebellin, Buttafuoco, Forni, Belluschi. A disposizione: Perri, Longoni, Mangeruca, Cancellieri, Talpo, Frigerio, Gilardoni, Ballabio, Khair. All: Spada.