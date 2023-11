Sport

SARONNO- Al ritorno allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Nino Biffi, l’Fbc Saronno di mister Tricarico è impegnato nello scontro diretto contro il Magenta. Una vittoria contro gli avversari di oggi, varrebbe il sorpasso e la zona playoff. Il fischio d’inizio della gara sarà alle 14.30 e potrete seguire la cronaca del match proprio qui grazie alla diretta playbyplay su ilSaronno.

Arbitro Stefano Sciolti della sezione di Bergamo, assistenti Axel Mastroianni di Mantova e Niccolò Cantile di Treviglio. Il Saronno torna a giocare in casa dopo il derby vinto in esterna contro la Caronnese, grazie al rigore siglato dal solito Pontiggia e vuole trovare il 6° risultato utile consecutivo per proseguire la scalata verso la zona alta della classifica. I biancocelesti, però, trovano come avversari i ragazzi di mister Lorenzi, che arrivano da un periodo molto positivo che li ha portati al 3° posto in classifica. Il Magenta, infatti, ha bisogno di una vittoria sia per tenere la scia del Pavia, uscito vincente nell’anticipo di ieri contro il Casteggio, sia per tenere lontane le inseguitrici nella corsa ai playoff.

Classifica

Giocate ieri Accademia Pavese-Fc Milanese 0-2 e Pavia-Casteggio 1-0. Classifica: Pavia 32, Calvairate 27, Magenta 25, Oltrepò 24, Solbiatese 24, Caronnese 23, Fbc Saronno 23, Casteggio 20, Base 96 19, Ardor Lazzate 19, Fc Milanese 17, Castanese 15, Verbano 13, Sestese 13, Vergiatese 12, Accademia Pavese 11, Meda 9, Calcio Vittuone 4.