SOLARO – Il Comune di Solaro ha ottenuto finanziamenti del pnrr per circa 350mila euro per il potenziamento delle dotazioni e dei servizi tecnologici al fine di favorire il lavoro quotidiano degli operatori e l’esperienza del cittadino. Tra i finanziamenti ottenuti ci sono 122mila euro per la migrazione dei dati e dei programmi di servizi in cloud. Questa operazione permetterà di velocizzare il lavoro e di rendere più sicuro l’accesso ai dati stessi. Per permettere il completamento dell’operazione, il giorno sabato 2 dicembre gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico.

Tra gli altri finanziamenti ci sono 33mila euro per l’adesione alla piattaforma delle notifiche digitali e delle notifiche di violazione del codice della strada, 20mila euro per l’adesione alla piattaforma digitale nazionale dei dati, 155mila euro per migliorare l’esperienza del cittadino sul sito dell’ente e 14mila euro per integrare il sistema informatico comunale con accessi Spid e Cie.

Si tratta di fondi interamente ottenuti dal Pnrr per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione, ovvero trasformare gli enti rendendo più semplice consultare e utilizzare i servizi per cittadini e imprese, riducendo altrettanto tempi e costi e contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Christian Caronno, assessore alla comunicazione: “Quando ci siamo insediati gli uffici avevano iniziato da poco ad usare un sistema informatico gestionale voluto dalla passata amministrazione, così abbiamo deciso di ampliare ulteriormente l’utilizzo del software modificando i processi per renderli più efficienti. A questo fine sono state collegate due linee internet ad alta velocità, avviati gli sportelli informatici Sue e Suap con relativi software e, specialmente durante il periodo della pandemia, c’è stata un’accelerazione dei processi che ha permesso di far effettuare agevolmente smart working ai dipendenti.

Grazie al lavoro degli uffici stessi, siamo riusciti ad ottenere ancora una volta importanti finanziamenti del pnrr, finanziamenti che ci permettono di velocizzare tutto il processo e di affrontarlo con maggior serenità finanziaria.

La migrazione sul cloud adesso permetterà di alzare significativamente i livelli di sicurezza e affidabilità della rete comunale. Siamo convinti che più informatizzazione significhi più efficienza e di conseguenza minori costi. Anche per questo in futuro continueremo verso una digitalizzazione sempre più razionale; abbiamo l’obiettivo per i prossimi anni di vedere un Municipio a ridotto utilizzo di carta, per l’ambiente ma anche per la funzionalità dei sistemi”.

(foto d’archivio)

