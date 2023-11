Groane

LAZZATE – E’ una delle tradizioni che rende unico il borgo di Lazzate a Natale: un maxi albero di Natale posizionato davanti alla chiesa. E’ uno degli eventi che più d’ogni altro segnano per la comunità lazzatese l’arrivo delle feste. Del resto puntale un mese prima del Natale polizia locale e Gev si mobilitano per portare in centro l’abete che poi sarà decorato e illuminato. L’operazione si è svolta oggi e le immagini dell’albero tra le case del centro danno l’idea di quanto sia grande e maestoso.

In genere l’abete di Lazzate è di gran lunga il più grande e coreografico del comprensorio. Ed anche il primo a contribuire alla magia delle feste visto che a poche settimane dal suo arrivo l’Amministrazione propone i mercatini attesi quest’anno per il weekend dell’Immacolata.

Ma non solo. C’è anche un’attenzione per l’aspetto ambientale come ricorda sulla sua pagina Facebook il sindaco Andrea Monti: “Come ogni anno a Lazzate riutilizziamo una pianta destinata al taglio donandole una nuova vita come albero di Natale in piazza”.

