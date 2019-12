Week-end: tutti eventi per vivere la magia del Natale

SARONNO/SARONNESE – Anche in questi giorni che precedono il Natale la redazione de “Ilsaronno.it” ha trovato per voi alcuni interessanti appuntamenti.

Venerdì 20 Dicembre

Cesano Maderno – Alle 15.30, all’auditorium Paolo e Davide Disarò di corso della Libertà, concerto “Natale è … cantare insieme” con esibizione del coro “I Vusa nò & friends”. Informazioni al sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, Lions club Saronno host propone “Natale 2019 – 24° concerto” con l’orchestra Arscanuts. Per informazioni e costi 029602293.

Limbiate – Alle 21, alla parrocchia san Giorgio in via Mazzini 2, concerto gospel con i “Sweet blues” diretti da Graziano Defilippi. l’evento gratuito è patrocinato dal comune. Info al sito www.comune.limbiate.mb.it.

Solaro – Alle 21, alla parrocchia dei santi Quirico e Giulitta di via Pellizzoni 20, esibizione dell’orchestra vocale a cappella “Chorus band” nel “Concerto di Natale”. L’ingresso è libero, per informazioni sito internet www.comune.solaro.mi.it.

Cesano Maderno – Alle 21, all’auditorium Paolo e Davide Disarò in piazza monsignor Arrigoni, concerto gospel “Sing a new song to the lord” con Deborah Moncrief & New millenium gospel singers. Informazioni al sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

Caronno Pertusella – Alle 21, al cineteatro di via Adua 119, “Concerto di Natale” a cura dell’accademia e del corpo musicale Concordia santa Cecilia. Informazioni al sito www.comune.caronno-pertusella.va.it.

Sabato 21 Dicembre

Origgio – Alle 9.30, nella location della biblioteca civica “Maria Pia Galbiati” di via ai Boschi 17, letture ed attività per bambini dai 7 agli 11 anni a cura della cooperativa “La Baracca” di Monza. Informazioni al sito internet www.comune.origgio.va.it.

Cislago – Alle 10, alla biblioteca comunale in via Magenta 128, si terranno due letture a cura delle volontarie della Biblioteca intitolate “Pois” e “Il Grinch”. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

Saronno – Alle 21, alla chiesa dei santi Pietro e Paolo nella centrale piazza Libertà, concerto di Natale con il coro da camera Hebel e il coro Hebel del liceo Legnani, dirige Raffaele Cifani. Informazioni al sito internet www.chiesadisaronno.it.

Misinto – Alle 21, alla chiesa parrocchiale san Siro vescovo, “concerto di Natale” con il gruppo bandistico misintese “Giacomo Puccini” e la corale “santa Cecilia”. Informazioni al sito internet www.comune.misinto.mi.it.

Cislago – Alle 21, all’auditorium ”L’angolo dell’arte” in via Stazione, va in scena lo spettacolo natalizio “Canto di Natale” proposto dall’associazione “Il laboratorio delle idee” in collaborazione con la compagnia teatrale “Artisti vagabondi”. Informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

Cogliate – Alle 21, alla chiesa parrocchiale, “Concerto di Natale” con la corale “Beata Vergine Assunta” di San Giorgio su Legnano. Per informazioni si può contattare il numero 3484286664.

Domenica 22 Dicembre

Cesano Maderno – Dalle 8 alle 14, in piazza Giacinto Facchetti e in occasione delle festività natalizia, mattinata di shopping con la presenza di Babbo Natale. Informazioni al sito www.comune.cesano-maderno.mb.it.

Saronno – Alle 15.30 e alle 16.30, nella centrale piazza Libertà “Presepe vivente”: sacra rappresentazione della Natività con i bambini della comunità pastorale (in foto una passata edizione).

Saronno – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo per ragazzi “Wonderland” liberamente tratto dal film di Tim Burton “Alice in wonderland” per la regia di Rachele Tarantino. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Solaro – Alle 16, nella sala “Angelo Nobile” del municipio in via Mazzini 60, l’associazione “Crescere insieme” propone lo spettacolo “Natale in casa Polletti”, seguirà piccolo laboratorio creativi. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

Saronno – Dalle 21, nella location della sala Nevera di casa Morandi, l’associazione “Il tassello” organizza una serata con degustazione di tea. Ludoteca con giochi da tavolo e “Book swap” di Natale: uno scambio di libri in collaborazione con “Caffè letterario”. Prenotazioni online al sito www.eventbrite.it.

Saronno – Ultimo giorno per visitare la mostra di Monica Fusi “Fantasia di … ritagli” al museo dell’Illustrazione di via Caduti della Liberazione 25. Orari: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, informazioni al numero 3494434259.

Martedì 24 Dicembre

Ceriano Laghetto – Alla parrocchia san Vittore Martire, al termine della santa messa di mezzanotte, polenta, bruscitt e vin brulé a cura dell’associazione nazionale alpini sezione di Ceriano Laghetto. Informazioni al sito www.ceriano-laghetto.org.

