SARONNO – Oggi a Saronno, secondo le previsioni di 3b Meteo, sono previste nuvole dense, prevalentemente per tutto il resto della giornata. Inizialmente, verso le 10, ci saranno solamente nubi sparse con sole, mentre la situazione peggiorerà a partire dalle 11, quando il cielo diventerà molto nuvoloso. Questa situazione si protrarrà fino alle 17, perchè per le 18 è previsto un cielo completamente coperto. Prevista pioviggine e pioggia debole (0.9 mm) tra le 19 e le 21, mentre dalle 22 il cielo tornerà ad essere molo nuvoloso, ma con assenza di precipitazioni. Le temperature oscilleranno da una minima di 1°C a una massima di 6.2°C che verrà toccata intorno alle 14, mentre lo zero termico si attesterà a 1265m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

Per quanto riguarda la Lombardia un’area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge per l’intera giornata. Sulle basse pianure orientali sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera, con rovesci anche a carattere temporalesco. Sulle pedemontane-alte pianure ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, sempre con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. Sulle Prealpi occidentali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Nelle Orobie e sulle Alpi Retiche troveremo sempre nubi in progressivo aumento, ma con deboli nevicate dal pomeriggio. Sulle Prealpi orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti molto deboli meridionali in attenuazione.

(foto d’archivio)

