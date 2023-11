Cronaca

TRADATE -Bivacchi sulle scale di accesso ai piani dell’ospedale Galmarini di Tradate, stanno causando crescenti preoccupazioni. Senzatetto occupano i pianerottoli con allestimenti di fortuna, utilizzando coperte, borse e stracci come riparo. La scena è completata dalla presenza di rifiuti lasciati dietro, inclusi bottiglie in plastica e carte di alimenti, rendendo la situazione non solo disordinata ma anche insalubre.

Pazienti, visitatori e il personale ospedaliero si trovano costantemente a dover fronteggiare questa difficile realtà, e la situazione sembra essere giunta a un punto critico. Nei giorni scorsi si è anche registrato un intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri sono stati allertati e sono accorsi per sgomberare gli spazi occupati, ripristinando l’accesso alle scale e garantendo un ambiente sicuro e pulito per i pazienti e il personale ospedaliero. Questo problema di bivacchi improvvisati non è nuovo per l’ospedale Galmarini, e anche il sindaco Giuseppe Bascialla si era precedentemente occupato della questione. La complessità della situazione richiede un approccio concertato tra le autorità locali e gli enti preposti per affrontare il problema delle persone senza dimora in modo sostenibile e umano ma anche tutelando l’ospedale Galmarini, che svolge un ruolo cruciale nella comunità di Tradate.

27112023