SARONNO – Nella giornata di ieri, il Fbc Saronno ha conquistato una vittoria contro il Magenta, in un match che ha regalato emozioni dall’inizio alla fine. La partita, valida per il campionato di Eccellenza, è stata caratterizzata non solo da una pioggia di gol ma anche da due espulsioni.

Il Meda cede di fronte al poker dell’Ardor Lazzate

Altro scontro interessante nella stessa categoria ha visto l’Ardor Lazzate prevalere con un netto poker contro il Meda. Una prestazione convincente che ha confermato la solidità della squadra e la sua capacità di mettere a segno azioni decisive sotto porta. Il Lazzate dimostra di essere una squadra da tenere d’occhio in questo campionato di Eccellenza.

La Caronnese salvata da Corno: un punto prezioso nel cammino verso la vetta

Nel terzo incontro di Eccellenza, la Caronnese ha guadagnato un punto prezioso grazie all’azione determinante di Corno. Una partita equilibrata che ha visto la squadra lottare fino all’ultimo minuto, confermando la competitività di questo campionato.

Promozione: successi per Ceriano Laghetto e Universal Solaro

Nel campionato di Promozione, il Ceriano Laghetto continua la sua striscia positiva con il terzo risultato utile consecutivo, sconfiggendo la Besnatese. Nel frattempo, l’Universal Solaro ha ottenuto una schiacciante vittoria ai danni della Salus Turate Mozzate, dimostrando la sua superiorità in campo.

Canegrate e Lentatese chiudono in pareggio in Promozione

L’incontro tra Canegrate e Lentatese si è concluso con un pareggio, con entrambe le squadre incapaci di rompere il digiuno di goal. Una partita equilibrata che ha evidenziato le difficoltà offensive di entrambe le compagini.

Sconfitta di misura per l’Esperia Lomazzo in Promozione

Le difficoltà continuano per l’Esperia Lomazzo, che ha subito una sconfitta di misura a Baranzate. La squadra dovrà lavorare duramente per invertire la tendenza e tornare alla vittoria nelle prossime partite.

Uboldese in crisi: nuova sconfitta contro il Gavirate

La crisi continua per la Uboldese, che ha subito un’altra sconfitta, questa volta contro il Gavirate. La squadra dovrà trovare soluzioni rapide per risollevarsi e invertire il trend negativo.

Serie di successi nel campionato di 1′ categoria: Sc United, Rovellasca, Fc Tradate e Nuova Abbiate

Il campionato di 1′ Categoria ha visto lo Sc United vincere di misura sulla Robur, conquistando la vetta del girone. Nel frattempo, Fc Tradate e Nuova Abbiate hanno ottenuto importanti vittorie; pari il Rovellasca.

Gerenzanese vince all’ultimo respiro in 2′ categoria H

La Gerenzanese ha superato all’ultimo respiro lo scontro diretto con il Cistellum, guadagnando il comando del girone. Una vittoria importante che conferma la competitività di questa squadra.

Pro Juventute trascinata dal bomber Colombo in 2′ categoria Z

La Pro Juventute ha ottenuto una vittoria importante contro la Solbiatese, grazie alla prestazione trascinante del bomber Colombo. Una dimostrazione di forza e abilità che consolida la posizione della squadra in classifica.

Dal Pozzo espugna Giussano in 2′ categoria D

Il Dal Pozzo ha ottenuto una vittoria importante, espugnando il campo di Giussano. Un risultato che conferma la crescita di questa squadra nel campionato di 2′ categoria D.

Amor Sportiva torna a vincere in 2′ categoria H

Amor Sportiva ha tornato alla vittoria, mettendo ko il Cascina Mamete in una partita combattuta. Una prestazione importante che potrebbe segnare il ritorno alla forma migliore della squadra.

Cogliatese vince di misura in casa contro la Virtus Cermenate in 2′ categoria H

La Cogliatese ha ottenuto una vittoria di misura in casa contro la Virtus Cermenate, dimostrando la sua solidità difensiva e la capacità di gestire partite equilibrate.

Vergna trascina l’Airoldi alla vittoria in 3′ categoria B

Una doppietta incontenibile di Vergna ha trascinato l’Airoldi alla vittoria contro la Cogliatese in 3ª Categoria B. Una prestazione che evidenzia il talento individuale e la forza collettiva della squadra.

Il Misinto trova l’ottava vittoria consecutiva in 3′ categoria A

Il Misinto continua la sua marcia trionfale, conquistando l’ottava vittoria consecutiva in 3ª Categoria A. La squadra mantiene così il primo posto in classifica, confermando di essere la squadra da battere in questo campionato.

