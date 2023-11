Cronaca

SARONNO / SOLARO / LIMBIATE – Ieri alle 12.20 a Limbiate in via Monte Bianco incidente stradale: per una caduta della bici è stato soccorso un uomo di 59 anni. Sul posto oltre ai carabinieri anche una ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno, il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

Per una caduta accidentale nel retrostazione, in via Ferrari di Saronno, è stato soccorso ieri un pedone di 57 anni. E’ successo alle 10.15, sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce azzurra di Carono Pertusella. Il paziente è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato di non gravi contusioni.

A Solaro alle 14.20 di ieri in corso Europa scontro fra due automobili: una donna di 62 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata trasportato all’ospedale di Saronno con l’ambulanza della Croce azzurra caronnese; non è grave.

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra in servizio sul territorio)

27112023